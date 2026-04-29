Die Gewerkschaft Verdi, hervorgegangen aus ÖTV, HBV, DPG, IG Medien und DAG, schaut auf ein Vierteljahrhundert zurück, in Kenntnis der eigenen Schwächen und im Bemühen, Antworten auf gesellschaftliche Veränderungen in Zeiten von Umbrüchen zu finden. Man hat nicht einfach weitergemacht, aber sicher auch nicht alles besser gemacht, und doch wurden wichtige Bewährungsproben bestanden. Es war die Zeit des Schröder-Blair-Papiers und der Hartz-Kommission, 2003 verkündete ...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.