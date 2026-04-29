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29.04.2026
25 Jahre Verdi

Einheit wahren, Klarheit schaffen

25 Jahre Verdi: Gewerkschaft hat in der Vergangenheit ihre gesellschaftspolitische Rolle in einigen Fragen begriffen. Die aktuelle Kriegsvorbereitung blendet sie aus

Von Michael Quetting
Die Gewerkschaft Verdi, hervorgegangen aus ÖTV, HBV, DPG, IG Medien und DAG, schaut auf ein Vierteljahrhundert zurück, in Kenntnis der eigenen Schwächen und im Bemühen, Antworten auf gesellschaftliche Veränderungen in Zeiten von Umbrüchen zu finden. Man hat nicht einfach weitergemacht, aber sicher auch nicht alles besser gemacht, und doch wurden wichtige Bewährungsproben bestanden. Es war die Zeit des Schröder-Blair-Papiers und der Hartz-Kommission, 2003 verkündete ...

Artikel-Länge: 5299 Zeichen

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