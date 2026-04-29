29.04.2026
Umbau in der Automobilindustrie
»Wir dürfen nicht tatenlos zusehen«
Teile der Auto- und Zulieferindustrie sollen auf Kriegsproduktion umgestellt werden. Dabei gibt es Alternativen. Dafür muss gekämpft werden
Von Thorsten Donnermeier
Monatlich werden Tausende Stellen in der Automobil- und Zulieferindustrie regelrecht wegrasiert. 50.000 Stellen allein bei Volkswagen. Das VW-Geschäftsmodell trägt nicht mehr, ist von Unternehmensseite zu hören. Die blanke Angst geht um bei den Beschäftigten. Angst vor Jobverlust, Werkschließungen, krank zu werden, den Leistungsanforderungen nicht zu entsprechen. Es steht viel auf dem Spiel. Ohne Job ist man nicht nur selbst, sondern die ganze Familie dem Elend nahe...
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