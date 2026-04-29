Zum Inhalt der Seite
29.04.2026
Umbau in der Automobilindustrie

»Wir dürfen nicht tatenlos zusehen«

Teile der Auto- und Zulieferindustrie sollen auf Kriegsproduktion umgestellt werden. Dabei gibt es Alternativen. Dafür muss gekämpft werden

Von Thorsten Donnermeier
Monatlich werden Tausende Stellen in der Automobil- und Zulieferindustrie regelrecht wegrasiert. 50.000 Stellen allein bei Volkswagen. Das VW-Geschäftsmodell trägt nicht mehr, ist von Unternehmensseite zu hören. Die blanke Angst geht um bei den Beschäftigten. Angst vor Jobverlust, Werkschließungen, krank zu werden, den Leistungsanforderungen nicht zu entsprechen. Es steht viel auf dem Spiel. Ohne Job ist man nicht nur selbst, sondern die ganze Familie dem Elend nahe...

Artikel-Länge: 7882 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe