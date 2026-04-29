Zivile Beschäftigte auf US-Militärstützpunkten in Rheinland-Pfalz haben zuletzt wiederholt die Arbeit niedergelegt. Es geht um Löhne, Arbeitszeiten, Entlastung – klassische gewerkschaftliche Forderungen. Verhandelt wird mit den sogenannten Stationierungsstreitkräften, also den in Deutschland stationierten US-Truppen. Organisiert werden die Beschäftigten von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Dass hier gestreikt wird, ist nichts Besonderes. Dass es si...

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