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29.04.2026
Gewerkschaften und Militarismus

Kriegstüchtig per Tarifvertrag?

Verdi betont, Teil der Friedensbewegung zu sein. Gleichzeitig macht die Gewerkschaft eine Tarifpolitik, die im Kriegsfall reibungslose Abläufe garantiert

Von Matthias Rude
Zivile Beschäftigte auf US-Militärstützpunkten in Rheinland-Pfalz haben zuletzt wiederholt die Arbeit niedergelegt. Es geht um Löhne, Arbeitszeiten, Entlastung – klassische gewerkschaftliche Forderungen. Verhandelt wird mit den sogenannten Stationierungsstreitkräften, also den in Deutschland stationierten US-Truppen. Organisiert werden die Beschäftigten von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Dass hier gestreikt wird, ist nichts Besonderes. Dass es si...

Artikel-Länge: 6267 Zeichen

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