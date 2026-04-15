Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran fordert nicht nur Hunderte Tote, darunter mehr als 160 Schülerinnen einer Mädchenschule in Minab. Die jüngste Aggression des US-Imperialismus hat auch mehr als drei Millionen Menschen zu Binnenflüchtlingen gemacht. Vorläufigen Schätzungen zufolge seien »aufgrund des anhaltenden Konflikts zwischen 600.000 und einer Million iranische Haushalte innerhalb des Landes vorübergehend vertrieben«, teil...

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