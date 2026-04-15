Während der Aufrüstung und der »Kriegstüchtigkeit« das Wort geredet wird und eine Maßnahme der anderen folgt, um die EU in eine Militärunion umzuwandeln, erleben wir, wie eben diese Europäische Union auch ihre Abschottung gegenüber für unerwünscht erklärten Menschen vorantreibt und das elementare Menschenrecht auf Asyl immer weiter aushöhlt. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte diese Entwicklung mit der am 26. März beschlossenen Rückführungsrichtlinie. Gegen das...

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