Während die Migration über das Mittelmeer im Fokus der Politik der Europäischen Union sowie der Öffentlichkeit steht, findet die sogenannte östliche Migrationsroute vom Horn von Afrika in Richtung der Golfstaaten verschwindend geringe Beachtung. Jedes Jahr machen sich Hunderttausende Menschen aus Ostafrika auf den Weg und nehmen die beschwerliche Route über das Rote Meer zur Arabischen Halbinsel auf sich. Nicht nur die eskalierenden Konflikte in der Region, sondern...

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