Wenn in der BRD über Migration und Geflüchtete diskutiert wird, läuft das oft nach dem Aschenputtel-Prinzip: »Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen«, wie es im Grimmschen Märchen heißt. Es wird also die Frage der Nützlichkeit von Menschen, ihre Verwendbarkeit für den Arbeitsmarkt in den Vordergrund gestellt. Exakt dieses Muster zeigte sich in der Debatte über die mögliche Rückkehr der hier lebenden syrischen Geflüchteten, die Bundeskanzler Friedrich ...

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