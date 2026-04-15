Büffeln vor acht, Unterricht bis 14 Uhr, nachmittags Bogenschießen oder Bandprobe. Interesse für IT eingepreist. Die zehnte Klasse verbrachte man in den Staaten, studieren dann erst mal in Berlin, später nach England. Man bleibt, fasst beruflich Fuß, träumt bereits auf englisch, bis man irgendwann in die Heimat zurückkehrt, einem lukrativen Angebot folgend. Oder ein Startup gründend mit Obstschale und Kickertisch im Office. Eltern Ärzte, Juristen oder verbeamtet, d...

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