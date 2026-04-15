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15.04.2026 / Inland / Seite 3 (Beilage)

Der amerikanische (Alp-)Traum

Rücküberweisungen sind für viele lateinamerikanische Familien lebenswichtig. Doch die Auswanderung junger Menschen schafft auch Probleme

Thorben Austen, Quetzaltenango
Der Landkreis San Cristóbal Cucho im Departamento San Marcos im Hochland Guatemalas steht stellvertretend für eine wirtschaftliche Entwicklung, die untrennbar mit den Remesas, den Rücküberweisungen von meist in den USA lebenden Migranten, verbunden ist. Noch vor drei Jahrzehnten gab es in weiten Teilen des Landkreises weder Strom noch fließend Wasser, erzählt eine ältere Einwohnerin gegenüber jW. Heute verfügt der Ort über eine Vielzahl an Hotels und Restaurants, e...

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