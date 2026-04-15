Irland ist historisch ein Migra­tionsland. Besonders während der Hungersnot in den 1840er Jahren wanderten viele Iren nach Nordamerika aus. Seither nahm der Wegzug aus Europas Armenhaus kein Ende. Erst mehr als 150 Jahre später erreichte die Insel wieder dieselbe Bevölkerungszahl wie vor der Hungersnot. Heute leben in Irland knapp sieben Millionen Menschen, davon etwas mehr als fünf Millionen in der Republik und etwas unter zwei Millionen in Nordirland. Bis zu 40 M...

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