Melina Rauch engagiert sich bei LGB Alliance Deutschland, die sich seit 2019 für die Rechte von Lesben, Schwulen und Bisexuellen einsetzt Lesbische Liebe steht vor Herausforderungen: Das Gesetz über die Selbstbestimmung in bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) erschwert den Kampf für Frauen- und Lesbenrechte. Wie ist feministischer Zusammenhalt zu wahren? Für lesbische Frauen gibt es zwei Kernproblematiken. Erstens: Unter aktuellen medialen und politischen Einflüs...

