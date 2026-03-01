Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
07.03.2026 / Feminismus / Seite 6 (Beilage)

»Ich wünsche mir von uns Lesben mehr Mut«

Erneut unsichtbar gemacht: Der Kampf um lesbische (Frei-)Räume. Ein Gespräch mit Melina Rauch

Gitta Düperthal
Melina Rauch engagiert sich bei LGB Alliance Deutschland, die sich seit 2019 für die Rechte von Lesben, Schwulen und Bisexuellen einsetzt Lesbische Liebe steht vor Herausforderungen: Das Gesetz über die Selbstbestimmung in bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) erschwert den Kampf für Frauen- und Lesbenrechte. Wie ist feministischer Zusammenhalt zu wahren? Für lesbische Frauen gibt es zwei Kernproblematiken. Erstens: Unter aktuellen medialen und politischen Einflüs...

