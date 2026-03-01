Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
07.03.2026 / Feminismus / Seite 3 (Beilage)

Eine alleinige Person

Rezension: Lesbisch, jüdisch, links und Schauspielerin durch und durch – eine lesenswerte Graphic Novel widmet sich dem Leben der Therese Giehse

Mona Grosche
Wie kaum eine andere hat das Ausnahmetalent Therese Giehse das deutschsprachige Theater im 20. Jahrhundert mitgeprägt. Sie arbeitete eng mit Brecht zusammen und war die Mutter Courage in der Uraufführung des Stückes. Dürrenmatt schrieb für sie »Die Physiker« um, damit sie eine der Hauptrollen bekam – und gemeinsam mit Erika und Klaus Mann stand sie in München im politischem Kabarett »Pfeffermühle« auf der Bühne, um sich über die Nazis lustig zu machen, während nur w...

