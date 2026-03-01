Schon der reißerische Untertitel von Jana Hensels Buch »Es war einmal ein Land« provoziert Fragen. Verabschiedet sich denn der Osten tatsächlich von der Demokratie, indem der sogenannte Souverän ­artig seinen Stimmzettel faltet? Gelangten nicht auch Hitler und Trump mit Hilfe von Abstimmungsergebnissen in die Lage, das ungewaschene Volksmaul zu widerlegen? Von wegen, Wahlen ändern nichts, sonst wär’n sie ja verboten! Das Verfahren birgt also hässliche Tücken. »Wäre ...

Artikel-Länge: 7203 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.