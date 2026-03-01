Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 22 (Beilage)

Am magischen Berg

Katharina Schmidts Buch über Sigmar Polkes Künstlerreise nach Südostasien und Ozeanien

Jürgen Schneider
Im März 1980 brach Sigmar ­Polke (1941–2010), begleitet von seiner damaligen Lebensgefährtin Britta Zoellner, nach Indonesien auf, um sich auf Bali in ruhiger Atmosphäre für drei Monate seiner Malerei zu widmen. Doch vor Ort entschied sich Polke anders. Er rührte keinen Pinsel an, sondern reiste mit seiner Begleiterin bis Anfang 1981 von Indonesien über Singapur nach Papua-Neuguinea, Austra­lien, Tasmanien, Malaysia und Thailand. ­Katharina Schmidt zeichnet in ihrem...

Artikel-Länge: 6074 Zeichen

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