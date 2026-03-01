Jeder Anfang ist falsch. Narzissmus geht anders als der Mythos, nach dem er heißt. Eingeführt hat den Begriff der Psychiater Paul Näcke. Berühmt wurde Freuds Unterscheidung eines primären und ­sekundären Narzissmus. Näcke wie Freud zielten auf das Element der Autoerotik, heutige Psychiatrie hat den Narzissmus von den Komplikationen des Sexualtriebs befreit. Wie auch spätere Freudianer im übrigen. Béla Grunberger und Pierre Dessuant schrieben 1997: »Die reine narziss...

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