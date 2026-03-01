Ich bin nichts, ich kann nichts, gebt mir eine Professur! Das könnte die Devise von Hans ­Ulrich Gumbrecht sein. Der aus konservativen Feuilletons bekannte Literaturwissenschaftler schreibt in seinen Memoiren, denen er nach seinem Spitznamen den flotten Titel »Sepp« verliehen hat, er habe kaum je ein Buch zu Ende gelesen, besitze kein Talent zum Schreiben und das Lehren bereite ihm wenig Vergnügen. Ob er wirklich nicht gern gelehrt hat, lässt sich nicht überprüfen, ...

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