Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.03.2026 / Feuilleton / Seite 19 (Beilage)

Durch die Wüste

Sie nannten ihn Sepp: Der Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht verrät, wie er sich durchs Leben bluffte

Stefan Ripplinger
Ich bin nichts, ich kann nichts, gebt mir eine Professur! Das könnte die Devise von Hans ­Ulrich Gumbrecht sein. Der aus konservativen Feuilletons bekannte Literaturwissenschaftler schreibt in seinen Memoiren, denen er nach seinem Spitznamen den flotten Titel »Sepp« verliehen hat, er habe kaum je ein Buch zu Ende gelesen, besitze kein Talent zum Schreiben und das Lehren bereite ihm wenig Vergnügen. Ob er wirklich nicht gern gelehrt hat, lässt sich nicht überprüfen, ...

Artikel-Länge: 7979 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe