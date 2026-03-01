»Um mir meinen Besuch zu ermöglichen, haben mich eine Maskenbildnerin und eine Stylistin des Gemeindebautheaters zurechtgemacht. … Pinsel, Kleber, Messer, Feilen, Äxte. … Sie nehmen eine Rolle Schleifpapier, um mir die Poren zu öffnen, in das wunde Fleisch schmieren und spachteln sie, bis der Plutzer rosig verkleistert ist. Blut läuft mir schon aus dem Mundwinkel. … Sie werfen mir den Kopf hin und her, um die grüblerischen Gedanken herauszuschütteln. … Sie schlagen ...

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