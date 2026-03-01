Gesundheit, Geld und Glück sind, wie man weiß, sehr ungerecht verteilt auf der Welt. Chris Blackwell ist Gründer und jahrzehntelang Betreiber der Plattenfirma Island Records, seine Vita schillert in allen Farben. Nun widmet er sich der autobiographischen Rückschau, und entgegen dem Trend, dass solche Bücher kaum mehr übersetzt werden, legt ­Matthes & Seitz vier Jahre nach dem Original erfreulicherweise eine deutsche Fassung vor. Was da nicht alles auf eine Kuhhaut p...

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