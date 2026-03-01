Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 16 (Beilage)

Die Welt war sein Kind

Major Grubert ist zurück: Mœbius’ phantastischer Comic »Die hermetische Garage – Jäger und Gejagter«

Marc Hieronimus
Als der Avant-Verlag letzten Winter seine Vorschau druckte, griff manch eine Comicleserin vorfreudig zur Lupe: Es gab eine ganze und noch eine Doppelseite unveröffentlichten Mœbius zu bewundern! Der ist zigfach ausgezeichnet worden: Angoulême, Will Eisner Award, Max-und-Moritz-Preis fürs Lebenswerk. FAZ-Literaturchef Andreas Platthaus hat ihm mit »Zeichenwelt« ein Buch gewidmet, dass 2003 in der edlen Anderen Bibliothek bei Eichborn erschienen ist. Nur leider ist Mœ...

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