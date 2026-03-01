Als der Avant-Verlag letzten Winter seine Vorschau druckte, griff manch eine Comicleserin vorfreudig zur Lupe: Es gab eine ganze und noch eine Doppelseite unveröffentlichten Mœbius zu bewundern! Der ist zigfach ausgezeichnet worden: Angoulême, Will Eisner Award, Max-und-Moritz-Preis fürs Lebenswerk. FAZ-Literaturchef Andreas Platthaus hat ihm mit »Zeichenwelt« ein Buch gewidmet, dass 2003 in der edlen Anderen Bibliothek bei Eichborn erschienen ist. Nur leider ist Mœ...

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