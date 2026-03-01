Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 15 (Beilage)

Überfall mit Schokoküssen

Gabriele Rollnik wollte eine Welt verändern, die ihr nicht gefiel. Die Graphic Novel »Ella – Nichts haben, alles ändern« erzählt ihre Geschichte in Rückblenden

Barbara Eder
Es gibt Augenblicke, die aus dem Fluss der Ereignisse hervorstechen und den Verlauf der Geschichte anhalten, als wären die Bilder still gestellt und die Konturen nachgezogen. Die Graphic ­Novel »Ella – Nichts haben, alles ändern« vermittelt diesen Eindruck nicht bloß punktuell. Ella ist das Alter Ego der 1950 in einen Dortmunder Arbeiterhaushalt hineingeboren politischen Aktivistin Gabriele Rollnik, die in jedem Moment der Geschichte existenzielle Entscheidungen tri...

Artikel-Länge: 7549 Zeichen

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