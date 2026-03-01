Es gibt Augenblicke, die aus dem Fluss der Ereignisse hervorstechen und den Verlauf der Geschichte anhalten, als wären die Bilder still gestellt und die Konturen nachgezogen. Die Graphic ­Novel »Ella – Nichts haben, alles ändern« vermittelt diesen Eindruck nicht bloß punktuell. Ella ist das Alter Ego der 1950 in einen Dortmunder Arbeiterhaushalt hineingeboren politischen Aktivistin Gabriele Rollnik, die in jedem Moment der Geschichte existenzielle Entscheidungen tri...

Artikel-Länge: 7549 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.