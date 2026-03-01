Einen Blick in die Zukunft zu wagen, scheint heutzutage geradezu verwegen. Der ­Science-Fiction-Literatur ist nun aber eben das als Gegenstand und Auftrag eingeschrieben. Klar, SF-Literatur kann auch reine »Fluchtliteratur« sein oder sich in einer gewaltigen spekulativen Anstrengung über die jetzige Zeit erheben, wie es z. B. Dietmar Dath immer wieder mit seinen Romanen gelingt. Die SF-Literatur kann aber auch ein Spiegel sein, durch den wir auf die Zeit ihrer Entst...

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