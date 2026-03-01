Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.03.2026 / Feuilleton / Seite 13 (Beilage)

Der Tag nach dem Tag

Die von Harlan Ellison herausgegebene Anthologie »Gefährliche Visionen« versammelt 33 der besten Science-Fiction-Autoren der 60er Jahre. Nun ist der Band erstmals vollständig auf Deutsch erschienen

Michael Sommer
Einen Blick in die Zukunft zu wagen, scheint heutzutage geradezu verwegen. Der ­Science-Fiction-Literatur ist nun aber eben das als Gegenstand und Auftrag eingeschrieben. Klar, SF-Literatur kann auch reine »Fluchtliteratur« sein oder sich in einer gewaltigen spekulativen Anstrengung über die jetzige Zeit erheben, wie es z. B. Dietmar Dath immer wieder mit seinen Romanen gelingt. Die SF-Literatur kann aber auch ein Spiegel sein, durch den wir auf die Zeit ihrer Entst...

Artikel-Länge: 6163 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe