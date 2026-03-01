Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 9 (Beilage)

Kriege, Morde, Käsefüße

Ein Roadtrip in Versen: »hallo niemand« von Yevgeniy Breyger

Peter Köhler
Der Mensch braucht einen sicheren Stand, einen Halt in seinem Leben, von dem aus er die Welt betrachten, erkunden und verstehen kann, und er braucht einen inneren Kompass, um in Verbindung mit anderen Leuten zu treten und nicht orientierungslos sich selbst zu verlieren. Das ist eigentlich banal – und dass es ebendies nicht ist, erfährt man dann, wenn die eigene Welt plötzlich aus den Fugen geraten ist und man sich in einer neuen, ganz anderen nicht zurechtfindet: ja...

Artikel-Länge: 4917 Zeichen

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