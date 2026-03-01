Nach »In fernen Gefilden« und »Erwachende Welten« ist jetzt der abschließende dritte Band der Joanna-Russ-Werkausgabe im Carcosa-Verlag erschienen. Wie die bisherigen zwei Bände ist auch dieser voller Schätze. Im Roman »Die Todgeweihten …« (»We Who Are About to …«), der den Band eröffnet, gibt es zwar keine Gladiatoren, die dem Tod geweiht sind, aber gestrandete Weltraumreisende auf einem fremden Planeten, fernab von jeder möglichen Rettung. Der größte Teil der klei...

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