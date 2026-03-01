Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 11 (Beilage)

Autor in Flammen

Ernst Toller gehörte zu den bekanntesten Dramatikern des politischen Expressionismus. Eine neue Biographie würdigt ihn vor allem als politischen Intellektuellen

Ronald Weber
Es war eine Genugtuung für alle aus Deutschland Vertriebenen. Im Mai 1933 tagte im kroatischen Ragusa, dem heutigen Dubrovnik, der XI. Internationale PEN-Kongress. Als Ernst Toller ans Rednerpult trat und die deutsche Delegation gemeinsam mit der österreichischen und der niederländischen unter Protest den Saal verließ, brandete Applaus auf. In seiner Rede fragte Toller ein ums andere Mal, was der deutsche PEN-Klub gegen die Verbrechen der Nazis unternommen habe, geg...

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