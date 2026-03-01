Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 10 (Beilage)

Die Last des Körpers

»Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt«: Jegana Dschabbarowas Debütroman ist ein Manifest der Materialität

Patrick Hönig
Die Protagonistin von Jegana Dschabbarowas Debütroman heißt Jegena, was in der Sprache ihrer Eltern »die einzige« bedeutet. Sie wächst in der aserbaidschanischen Diaspora in Russland auf und lernt schnell, dass sie nicht dazugehört – die Springerstiefel der Männer, die das Land im Namen der Nation für sich reklamieren, der Schock, als sie die Straße herunterkommen, mit einem Grinsen im Gesicht und dem Baseballschläger in der Faust. Sie weiß, dass sie jetzt rennen mu...

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