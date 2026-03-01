Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 14 (Beilage)

»Die Seuche kann sich jeder selbst aussuchen«

Über Kafka, die Liebe zu Zügen und seine Doppelerzählung »Der Gefangene von Prishtina«. Ein Gespräch mit Henning Rabe

Vincent Sauer
Ihr neuer Roman, »Der Gefangene von Prishtina« spielt, wer hätte das gedacht, in der Hauptstadt des Kosovo. Ein deutscher Journalist fährt dorthin, um eine Reportage über einen Zug zu schreiben. Wer ist der Mann und was hat es mit diesem Transportmittel auf sich? Ungewöhnlich ist auch die Gattungsbezeichnung »Doppel­erzählung«. Es sind zwei Erzählungen, beide funk­tionieren auch unabhängig voneinander. Hintereinander gelesen aber sind sie ein Roman. Die Hauptfigur, ...

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