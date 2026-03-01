Es ist bestimmt kein Zufall, dass gerade im März, also in dem Monat, dessen Name dem römischen Kriegsgott Mars zu verdanken ist, das erste offizielle Druckwerk von Maximilian Schäffer mit einem Zyklus von 31 Gedichten unter dem Verwirrung stiftenden Titel »Geiler Kriege« auf die Lyrikwelt geworfen wird. Folgerichtig präsentiert sich diese Taschenfibel, angereichert mit Abbildungen aus dem Skizzenbuch von Klaus ­Theuerkauf, dem Betreiber der einst in Berlin-Kreuzberg...

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