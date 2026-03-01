Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.03.2026 / Feuilleton / Seite 7 (Beilage)

Es braucht nicht viel

Reichlich Regen: Florian Günthers Gedichtband »Einmal für umsonst« ist ein weiterer Ausweis seiner Klasse

Jürgen Roth
Ich habe es langsam satt, ständig diese korrupten Besprechungen über das jeweils neueste Buch meines Freundes Florian Günther zu schreiben. Aber zum einen geht das nicht anders, und zum anderen halten es die vorgeblich seriösen, bürgerlichen Zeitungen genauso. In denen verströmen die bekannten Zitierkartelle seit Jahrzehnten ihren Charme. Gut, bevor jemand die Ironie übersieht, ersetzen wir »habe es langsam satt« durch »freue mich stets« und »korrupten« durch »lobpr...

Artikel-Länge: 4408 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe