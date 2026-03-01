Ich habe es langsam satt, ständig diese korrupten Besprechungen über das jeweils neueste Buch meines Freundes Florian Günther zu schreiben. Aber zum einen geht das nicht anders, und zum anderen halten es die vorgeblich seriösen, bürgerlichen Zeitungen genauso. In denen verströmen die bekannten Zitierkartelle seit Jahrzehnten ihren Charme. Gut, bevor jemand die Ironie übersieht, ersetzen wir »habe es langsam satt« durch »freue mich stets« und »korrupten« durch »lobpr...

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