Was für eine herzzerreißende Szene gleich zu Beginn: Bis zum Abend hatte der Vater mit seinem Jungen »Schätze« gesammelt. Ob es in Kanada Piraten gibt, fragte der Sechsjährige. Sie einigten sich darauf, dass es böse und gute Piraten gäbe, wobei erstere ausgestorben seien. Sonst würde sich ja niemand nach Kanada trauen. Im Auto hatte der Junge den Kopf auf seinen Schoß gelegt. Der Flug ging von Schönefeld nach Prag, dann nach Vancouver. Und er umarmte seine Frau zum ...

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