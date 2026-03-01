David Wojnarowicz hat kein Glück mit seinen Eltern. Die viel zu junge Mutter vernachlässigt ihre Kinder. Der Vater, ein ehemaliger Seemann mit polnischen Wurzeln, säuft, spielt und prügelt. Die Eltern lassen sich früh scheiden, die drei Geschwister werden herumgereicht, leben mal beim Vater und seiner neuen Familie, dann bei der überforderten Mutter, kommen schließlich zu Pflegeeltern. Missbrauch könnte auch im Spiel gewesen sein. Ein bisschen Legendenbildung gehört...

Artikel-Länge: 7691 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.