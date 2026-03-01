Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 5 (Beilage)

Aus dem Tagebuch eines Wolfsjungen

»Waterfront Journals«: David Wojnarowiczs Porträt der USA aus der Gossenperspektive

Frank Schäfer
David Wojnarowicz hat kein Glück mit seinen Eltern. Die viel zu junge Mutter vernachlässigt ihre Kinder. Der Vater, ein ehemaliger Seemann mit polnischen Wurzeln, säuft, spielt und prügelt. Die Eltern lassen sich früh scheiden, die drei Geschwister werden herumgereicht, leben mal beim Vater und seiner neuen Familie, dann bei der überforderten Mutter, kommen schließlich zu Pflegeeltern. Missbrauch könnte auch im Spiel gewesen sein. Ein bisschen Legendenbildung gehört...

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