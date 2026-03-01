Als die deutsche Wehrmacht im September 1941 Kiew eroberte, war Anatoli Kusnezow zwölf Jahre alt. In den folgenden gut zwei Jahren, bis zur Befreiung im November 1943, erlebte er einen Besatzungsterror, der Massenmorde, Lagerhaft und eine bewusst herbeigeführte Hungersnot einschloss. Wer sich die überlebensnotwendigen Nahrungsmittel beschaffen wollte, musste früher oder später gegen die von den Deutschen aufgestellten Regeln verstoßen; dies war zumeist mit Erschieße...

Artikel-Länge: 8814 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.