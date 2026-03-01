Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 3 (Beilage)

»In diesem Buch ist alles wahr«

Die Deutschen versteckten ihre Verbrechen nicht: Anatoli Kusnezows »Roman eines Augenzeugen« über Babi Jar liegt in einer neuen Übersetzung vor. Er ist ein Dokument des Grauens – und einer Umdeutung

Kai Köhler
Als die deutsche Wehrmacht im September 1941 Kiew eroberte, war Anatoli Kusnezow zwölf Jahre alt. In den folgenden gut zwei Jahren, bis zur Befreiung im November 1943, erlebte er einen Besatzungsterror, der Massenmorde, Lagerhaft und eine bewusst herbeigeführte Hungersnot einschloss. Wer sich die überlebensnotwendigen Nahrungsmittel beschaffen wollte, musste früher oder später gegen die von den Deutschen aufgestellten Regeln verstoßen; dies war zumeist mit Erschieße...

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