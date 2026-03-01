Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 4 (Beilage)

Die Sprache beim Wort nehmen

»Bäumchen, wechsel dich« in der mongolischen Parteienlandschaft: Elias Hirschls Roman »Schleifen«

Ken Merten
Im Anfang war das Wort, haben manche auf ihrem Grabstein stehen. Seit Gott – der laut Peter Hacks ein ziemlich gutes Buch geschrieben hat – uns diese Note hinterließ, ist einiges an Sottisen den Sprachfluss hinabgegangen. Nunmehr stecken wir in einer »Umbruchszeit«, schreiben ­Hannes ­Bajohr und Ann Cotten im Editorial des von ihnen herausgegebenen Sammelbandes »Schreiben nach KI« (Verlag ­Matthes & Seitz, 2025): »nach der Einführung großer Sprachmodelle, vor ihrer ...

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