Im Anfang war das Wort, haben manche auf ihrem Grabstein stehen. Seit Gott – der laut Peter Hacks ein ziemlich gutes Buch geschrieben hat – uns diese Note hinterließ, ist einiges an Sottisen den Sprachfluss hinabgegangen. Nunmehr stecken wir in einer »Umbruchszeit«, schreiben ­Hannes ­Bajohr und Ann Cotten im Editorial des von ihnen herausgegebenen Sammelbandes »Schreiben nach KI« (Verlag ­Matthes & Seitz, 2025): »nach der Einführung großer Sprachmodelle, vor ihrer ...

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