Der Blick auf Casablanca wird sich ihr für immer einprägen. Das weiß Mia bereits, als sie ihren Vater zum ersten Mal auf der Arbeit besucht. Sie ist zwölf Jahre alt, als Mehdi sie an das Fenster seines Arbeitszimmers führt, um ihr hinter der Glasscheibe die größte Stadt Marokkos zu zeigen. Überwältigend sind die vielfältigen Pastelltöne, die plötzlich die Pupillen des Mädchens überschwemmen, das Leuchten der Art-Déco-Gebäude, das Gewusel ausgemergelter Kühe, die im ...

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