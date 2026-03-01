Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 2 (Beilage)

Das Leben ist anderswo

»Trag das Feuer weiter«: Der Abschluss von Leïla Slimanis großer Familientrilogie

Kerstin Cornils
Der Blick auf Casablanca wird sich ihr für immer einprägen. Das weiß Mia bereits, als sie ihren Vater zum ersten Mal auf der Arbeit besucht. Sie ist zwölf Jahre alt, als Mehdi sie an das Fenster seines Arbeitszimmers führt, um ihr hinter der Glasscheibe die größte Stadt Marokkos zu zeigen. Überwältigend sind die vielfältigen Pastelltöne, die plötzlich die Pupillen des Mädchens überschwemmen, das Leuchten der Art-Déco-Gebäude, das Gewusel ausgemergelter Kühe, die im ...

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