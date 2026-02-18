Seine rote Baskenmütze leuchtete, als Ibrahim Traoré im Juli 2023 beim Russland-Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg vor die Kameras trat. Das Signal war eindeutig: Der 35jährige Hauptmann aus Burkina Faso inszenierte sich als Erbe Thomas Sankaras, jenes Revolutionärs, der in den 1980er Jahren den Aufstand gegen Frankreich gewagt hatte. Neben Traoré standen die Militärführer aus Mali und Niger, die ebenfalls ihre Länder aus der französischen Einflusszone herausgelöst h...

Artikel-Länge: 8188 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.