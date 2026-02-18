Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.02.2026 / Ausland / Seite 7 (Beilage)

Afrika verlangt Gerechtigkeit

Forderungen nach Reparationen für Sklaverei und Kolonialismus werden lauter. Der Schaden lässt sich nicht allein mit Billionensummen aufwiegen

Jörg Kronauer
Stehen Afrika und der afrikanischen Diaspora Reparationen zu? Na klar. Das ist zunächst, daran ließ Kwesi Pratt, Generalsekretär des Socialist Movement of Ghana (SMG), keinerlei Zweifel aufkommen, eine Frage simpler Moral. Die Verbrechen, die dem Kontinent und seiner Bevölkerung durch Sklaverei und Kolonialismus über Jahrhunderte zugefügt worden seien, seien beispiellos, stellte Pratt in seinem im Herbst 2025 publizierten Buch mit dem Titel »Reparations« fest. Dass ...

Artikel-Länge: 7666 Zeichen

