Stehen Afrika und der afrikanischen Diaspora Reparationen zu? Na klar. Das ist zunächst, daran ließ Kwesi Pratt, Generalsekretär des Socialist Movement of Ghana (SMG), keinerlei Zweifel aufkommen, eine Frage simpler Moral. Die Verbrechen, die dem Kontinent und seiner Bevölkerung durch Sklaverei und Kolonialismus über Jahrhunderte zugefügt worden seien, seien beispiellos, stellte Pratt in seinem im Herbst 2025 publizierten Buch mit dem Titel »Reparations« fest. Dass ...

Artikel-Länge: 7666 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.