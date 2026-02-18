Kwame Nkrumah ist einer der am meisten zitierten politischen Vordenker nicht nur in Afrika, sondern weltweit. Er wurde 1909 geboren und starb 1972. Als Kind des 20. Jahrhunderts erlebte er die großen Umwälzungen seiner Zeit hautnah mit, insbesondere die durch Karl Marx angestoßenen Revolutionen und den Marxismus. Dieser war ein Erdbeben in der Weltgeschichte, das alles auf seinem Weg erschütterte und das Denken veränderte. Der historische Materialismus machte den Me...

