Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
11.02.2026 / Geschichte / Seite 8 (Beilage)

Fiktionen und Realitäten

Dialog statt »Paktomanie«: Wolfgang Abendroths zeitgenössischer Blick auf den XX. Parteitag vor dem Hintergrund der Blockkonfrontation

Holger Czitrich-Stahl
Mit großer Aufmerksamkeit verfolgte der marxistische Staatsrechtler und Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth (1906–1985) die politische und völkerrechtliche Lage der beiden deutschen Staaten im Kalten Krieg. Abendroth, der bis 1948 in der damaligen sowjetischen Besatzungszone gelebt und an den Universitäten in Halle/Saale, Leipzig und Jena gelehrt hatte, wusste sehr genau, dass die beiden deutschen Staaten strikt in den jeweiligen militärischen und politischen ...

Artikel-Länge: 7582 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe