Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
11.02.2026 / Geschichte / Seite 7 (Beilage)

Die Schwierigkeiten und die Wahrheit

Zu den Reformbestrebungen von Intellektuellen in der DDR im Jahr 1956

Siegfried Prokop
Das Jahr 1956 nimmt in der europäischen Zeitgeschichte einen besonderen Platz ein. Heinz Brandt schrieb in seinen Erinnerungen von dem Jahr »mit seinen beiden politischen Erdstößen: dem XX. Parteitag der KPdSU im Frühjahr – dem polnischen Oktober, der ungarischen Revolution im Herbst«. Die Situation in der DDR unterschied sich in mancher Hinsicht von der in Polen und Ungarn. Der Lebensstandard in der DDR war höher, und die Intelligenz genoss in der DDR eine materiel...

Artikel-Länge: 6364 Zeichen

