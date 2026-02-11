Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
11.02.2026 / Geschichte / Seite 6 (Beilage)

Antikommunistische Integration

Das KPD-Verbot als politisches Instrument im Kontext der Remilitarisierung der BRD

Matthias Rude
Als das Bundesverfassungsgericht am 17. August 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands verbot, war die Entscheidung politisch längst gefallen. Das Urteil war alles andere als ein Ergebnis verfassungsrechtlicher Abwägung, sondern der juristische Vollzug einer politischen Linie, die seit Beginn der 50er Jahre konsequent von der Bonner Regierung verfolgt wurde. Das KPD-Verbot war Teil eines umfassenden innenpolitischen Feldzugs zur Absicherung der Wiederbewaffnung ...

