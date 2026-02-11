Niemand und nichts könne uns zu Fall bringen »außer unseren eigenen Fehlern«, erklärte Lenin auf dem Höhepunkt der ersten großen Krise einer kommunistischen Partei an der Macht 1921. Das Land lag am Ende des Bürger- und Interventionskrieges in Trümmern, die Beziehungen zwischen Arbeitern, Bauern und kommunistischer Partei waren zerrüttet. Lenins Konzept für den Ausweg aus der Krise umfasste die Unterdrückung des Aufruhrs mit harter Hand, die Einleitung einer wirtsch...

