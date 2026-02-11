Das sei »wie ein schrecklicher Schlag über den Kopf« gewesen. »Wir wussten zwar schon von Entstellungen oder Verbrechen, aber nicht von diesem Ausmaß und dieser Schändlichkeit«, sagte Edward Ochab, von März bis Oktober 1956 Erster Sekretär der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, im Abstand von 25 Jahren – also auf dem Höhepunkt der »Solidarność«-Krise – der Journalistin Teresa Torańska. Die ganze Wahrheit war das sicherlich nicht. Gerade die Führung der polnische...

Artikel-Länge: 7362 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.