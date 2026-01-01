Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
28.01.2026 / Ausland / Seite 16 (Beilage)

Imperium im Niedergang

Die MAGA-Bewegung versucht, die Schwarzen für die soziale Misere der USA verantwortlich zu machen

Robert Saleem Holbrook
Ich habe viel gelernt aus Gesprächen mit Gefangenen in den USA. Auch Rosa Luxemburg war während des Ersten Weltkriegs eine politische Gefangene. Ich kann mich mit ihr identifizieren. Politische Gefangene waren die Fackelträger der Revolution in den USA. Man hat mich gefragt, ob die USA vor einem Bürgerkrieg stehen. Um die Frage zu beantworten, muss man zurückblicken, weit zurückblicken. Tatsächlich ist der erste Bürgerkrieg, der über die Frage der Legitimität der Sk...

Artikel-Länge: 4021 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe