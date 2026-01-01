Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
28.01.2026 / Ausland / Seite 10 (Beilage)

»Wir sind das Heilmittel«

Der Völkermord in Gaza ist nicht vorbei. Es ist weiterhin notwendig, gegen das Vorgehen Israels zu protestierten

Francesca Albanese
Heute ist der 824. Tag des Völkermordes an den Palästinensern im Gazastreifen. Er wird bis heute geleugnet, was mir große Sorge bereitet. Die Tatsache, dass dieser Völkermord anhält, wird geleugnet. Uns wird erzählt, es gebe Frieden, es gebe einen Waffenstillstand in Gaza. Aber wie lässt sich dann erklären, dass seit dem 10. Oktober 2025 mehr als 400 Menschen durch israelische Angriffe in Gaza ums Leben gekommen sind? Wie lässt sich die anhaltende Präsenz der israel...

Artikel-Länge: 8864 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe