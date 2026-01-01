Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
28.01.2026 / Inland / Seite 9 (Beilage)

»Wir wollen nicht kriegstüchtig werden«

Zu den Protesten gegen die Münchner »Sicherheitskonferenz«. Ein Gespräch mit Franz Haslbeck

Die Friedensbewegung muss eine Antwort auf die Aufrüstung und den Militarisierungskurs der Bundesregierung geben. Die nächste Möglichkeit dazu bietet die sogenannte Sicherheitskonferenz in München. Vom 13. bis zum 15. Februar wird das Lobbyistentreffen von Rüstungskonzernen und Politikern zum 62. Mal stattfinden. Was ist in diesem Jahr geplant, um gegen diese Konferenz zu protestieren? Was sind die Schwerpunkte? Wir sind gut vorbereitet. Seit einigen Monaten läuft d...

Artikel-Länge: 2727 Zeichen


