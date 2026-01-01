Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
28.01.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 2 (Beilage)

Verbindungen aufzeigen

Die italienische Gewerkschaft Unione Sindacale di Base mobilisiert gegen Lohnkürzungen und Kriegsvorbereitungen

Cinzia Della Porta
Unsere Gewerkschaft hat unter dem Slogan »Black Everything!« dreimal Millionen von Menschen zu Generalstreiks gegen den Genozid in Palästina mobilisieren können. Bevor ich aber darüber spreche, möchte ich mich zu Venezuela äußern. Der Angriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela ist aus vielen Gründen eine sehr ernste und gefährliche Handlung. Ich möchte einen Grund jedoch besonders hervorheben. Der Angriff ist ein klarer Beweis für die tiefe Krise in den USA, ein ...

