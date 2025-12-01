Alberto Grandi ist ein Vaterlandsverräter. Der Italiener Heiligstes, ihre traditionelle, jahrhundertealte Küche, anzugreifen und als bloßen Schwindel zu entlarven – da hört der Spaß auf. Der Wirtschaftshistoriker Grandi behauptet, die Cucina italiana, wie die Welt sie kennt, sei erst vor etwa 50 Jahren erfunden worden: »Kleine Reste irgendwelcher längst vergessener Traditionen oder Geschichten transplantierte man in die neue Gesellschaft, die damit nicht mehr das Ge...

