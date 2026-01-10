Barszcz Czerwony

Im Gespräch mit dem Magazin The Atlantic warnte US-Präsident Trump die neue Übergangspräsidentin von Venezuela Delcy Rodríguez, sie werde »wahrscheinlich einen höheren Preis als Maduro bezahlen müssen, wenn sie nicht das Richtige tut«. Das ist nichts anderes als Pate-Sprech, ein Satz aus dem Gangstergenre und überaus ungalant gegenüber einer Frau, die von jetzt auf gleich die Regierungsgeschäfte eines Landes übernehmen muss. Und das nicht, weil sie sich darum geriss...

