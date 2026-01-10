Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. Januar 2026, Nr. 8
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.01.2026 / Geschichte / Seite 8 (Beilage)

»Gewalt im Ausland führt zu Gewalt im eigenen Land«

In den 1960er Jahren entwickelte sich in den USA eine Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg und die Wehrpflicht, die schließlich auch auf die Armee übergriff.

Von Jürgen Heiser
Während der ersten Amtszeit des Milliardärs Donald Trump als 45. US-Präsident fand im Jahr 2017 im Berkeley Art Museum in Kalifornien die Ausstellung »Hippie Modernism« statt. Neben den vorwiegend psychedelischen Plakaten der Flower-Power-Bewegung wurden auch Poster der Antikriegsbewegung aus der Gegenkultur der 1960er und 1970er Jahre ausgestellt. Diese hatte ab Mitte der 1960er Jahre die Vereinigten Staaten erschüttert und war erst nach dem Sieg der Nationalen Fro...

