Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. Januar 2026, Nr. 8
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.01.2026 / Geschichte / Seite 6 (Beilage)

Die Waffen nicht erheben

Wird die Wehrpflicht wieder eingeführt, ist es Zeit, an zwei Reden Rosa Luxemburgs zu erinnern, in denen sie 1913 Soldaten im Kriegsfall zu Ungehorsam aufforderte

Arnold Schölzel
Am 30. Juni 1913 stimmte die SPD-Fraktion im Deutschen Reichstag gegen den Widerstand von 37 Abgeordneten, die sich aber der Fraktionsdisziplin beugten, für die Rüstungsfinanzierung durch einen einmaligen »Wehrbeitrag«. Das war das Vorspiel zum 4. August 1914, als die Fraktion die Kriegskredite billigte. Der Grundsatz August Bebels und Wilhelm Liebknechts – »Diesem System keinen Mann und keinen Groschen!« – war bereits im Sommer 1913 gebrochen worden. Rosa Luxemburg...

