Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. Januar 2026, Nr. 8
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.01.2026 / Geschichte / Seite 7 (Beilage)

Adenauer ließ schießen

Die Remilitarisierung der BRD wurde in den 50er Jahren mit Gewalt durchgesetzt. Ein Opfer war der junge Kommunist Philipp Müller. Von

Nick Brauns
Bereits kurz nach Gründung der Bundesrepublik setzte Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) auf deren Remilitarisierung. Sein Ziel war es, das Besatzungsregime in Westdeutschland zu beenden, indem er den Westalliierten im Rahmen des sogenannten Generalvertrages die Aufstellung einer westdeutschen Armee für das westliche Militärbündnis zusicherte. Im Oktober 1950 richtete die Adenauer-Regierung dafür die Dienststelle »Bevollmächtigter des Bundeskanzlers für die mit der ...

