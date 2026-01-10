Bereits kurz nach Gründung der Bundesrepublik setzte Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) auf deren Remilitarisierung. Sein Ziel war es, das Besatzungsregime in Westdeutschland zu beenden, indem er den Westalliierten im Rahmen des sogenannten Generalvertrages die Aufstellung einer westdeutschen Armee für das westliche Militärbündnis zusicherte. Im Oktober 1950 richtete die Adenauer-Regierung dafür die Dienststelle »Bevollmächtigter des Bundeskanzlers für die mit der ...

Artikel-Länge: 6677 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.